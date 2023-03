Ci pensa Trovade: un punto per il Prato

CORREGGESE

1

PRATO

1

CORREGGESE (3-5-2): Tzafestas; Pupeschi, Gigli, Cavallari; Davighi (38’ st Mhadhbi), Manuzzi, Carta (41’ st Likaxhiu), Galli, M. Bassoli; Rizzi, Pozzebon (34’ st Yanken). A disp. Falavigna, Falco, S. Bassoli, Galletti, Iaquinta, Carrasco. All. Soda.

PRATO (3-4-2-1): Bertini; Nizzoli, Colombini, Angeli (34’ pt Sciannamè); Aprili, Soldani (19’ st Renzi), Trovade, Nicoli; Ciccone, Cela (14’ 12 st Mobilio); Diallo (45’ st Kouassi). A disp. Falsettini, Cecchi, Campaner, Ba, Petronelli. All. Brando.

Arbitro: Criscuolo di Torre Annunziata (Omar e Davide Bignucolo di Pordenone).

Reti: 26 pt Manuzzi, 28’ st Trovade.

Note: ammoniti: Carta, Gigli, Manuzzi, Cela, Trovade, Ciccone. Angoli 4 a 5, rec. 2’+5’.

Il calcio non è proprio una scienza esatta, così è bello sentire che a fine gara i due allenatori, Antonio Soda della Correggese e Lucio Brando del Prato, si esprimano praticamente nello stesso modo: "Se c’era una squadra che doveva vincere, quella era la mia", dicono. Ma stando così le cose il pareggio per 1 a 1, con un gol per tempo, rispecchia più o meno l’andamento della gara.

Complessivamente il Prato di mister Brando ha fatto di più, controllando sessanta minuti su novanta, ma c’è da dire che le occasioni da una parte e dall’altra non sono state né numerose, né clamorose.

Parte malissimo la Correggese: al 1’, Pupeschi regala palla a Nicoli che crossa rasoterra da sinistra, senza che nessuno intervenga. All’11’ un cross di Trovade sfiora la parte alta della traversa, mentre al 13’ Aprili mette fuori da buona posizione. Al 26’ passa la Correggese: punizione centrale dai 20 metri, tiro a giro di sinistra di Manuzzi con Bertini sorpreso sul proprio palo. Un minuto dopo, bella triangolazione dei locali, con Pozzebon che tira a colpo sicuro, incocciando però sul tallone di un difensore ospite. Al 3’ della ripresa, punizione dalla tre quarti destra di Carta, con Bertini che respinge a mani aperte.

Poi inizia il pressing ospite, al 7’ con Cela che mette fuori, al 19’ quando Cavallari libera l’area all’ultimo istante e al 22’ quando Pupeschi mette in angolo rischiando pure l’autogol. Al 28’, azione dalla sinistra, Renzi riceve in mezzo all’area un traversone dalla sinistra, ma si fa ribattere il tiro da un difensore locale. Il pallone perviene a Trovade piazzato un metro dietro il dischetto: gran botta al volo e palla all’incrocio a suggellare un’eccellente prestazione personale.

Al 39’ Diallo ha un’ottima occasione, ma di testa la schiaccia a terra, mentre al 41’ è Yanken che impegna Bertini. Al 50’ Mhadhbi e Tzafestas non s’intendono, rischiano il "gollonzo", ma la palla finisce in angolo.

Claudio Lavaggi