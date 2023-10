Cela straripante trova anche il gol. Tedesco rabbia e determinazione

BALDUCCI 6 Ordinaria amministrazione. Qualche buona uscita. Sempre attento.

VITALE 6,5 Concentrato in fase difensiva. Se può prova anche a spingere. Dal 56’ STICKLER DE PACE 7 Ottima prova. Assieme col collega del pacchetto centrale fa rimediare due gialli a Bocalon in 45 minuti e marca sempre bene gli avversari.

MONTICONE 7 Concede le briciole agli attaccanti ospiti nel primo tempo. Sempre puntuale.

LAMBIASE 6,5 Determinato e volitivo quando c’è da difendere. Si affaccia in avanti seppur con timidezza.

CELA 8 fisicamente straripante a tratti. Trova anche il gol con un inserimento prepotente.

GEMIGNANI 6,5 Niente di trascendentale. Non entra negli occhi, ma la sua presenza è spesso preziosa a dar mano ai compagni nelle due fasi. Dall’88’ MOUSSAID s.v.

TROVADE 7 Assist delizioso per il 3-0 di Addiego Mobilio. Cuce bene fra attacco e difesa, con tempi giusti e ordine.

ADDIEGO MOBILIO 6,5 Inizio timido, poi si sblocca alla seconda occasione e migliora una partita abbastanza indolente. Dal 72’ D’AGOSTINO s.v.

TEDESCO 7,5 Un gran gol per rabbia e determinazione. E tanto lavoro per la squadra anche in fase di non possesso. Dal 79’ GORI s.v.

OLIVERIO 6,5 Qualche strappo interessante. Giocate sempre intelligenti. Dal 66’ LIMBERTI s.v.

ALL. NOVELLI 7 In campo tanta grinta. La stessa che sembra aver trasmesso ai suoi giocatori. A volte pure troppa (vedi giallo nel primo tempo).