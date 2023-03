Cela e Diallo, una coppia da 8 Colombini guida bene la difesa

BERTINI 6 Mai impegnato seriamente.

NIZZOLI 6,5 Prova gagliarda in fase difensiva, con pochi guizzi in attacco. Solido e concreto. COLOMBINI 7 Ci mette una pezza in più di una situazione e guida bene il reparto.

SCIANNAMÈ 6,5 Concede pochissimo agli attaccanti avversari. E non disdegna qualche pennellata.

NICOLI 6 Leggermente sottotono rispetto ad altre uscite.

APRILI 6,5 Se la cava bene in entrambe le fasi. Canta e porta la croce.

SOLDANI 6 In mezzo al campo sembra essere quello che fa più fatica nel primo tempo. Dal 59’ RENZI 6 Un paio di tentativi da fuori e tanta buona volontà nei minuti a disposizione.

TROVADE 7 Mezzo punto in più per aver agevolato indirettamente il gol vittoria. Per il resto solita calma olimpica nel gestire e smistare palloni in mediana.

MOBILIO 7 Gli manca solo il gol, ma quando si accende è una delizia per gli occhi. dall’87’ CECCHI s.v.

CICCONE 6 Meno pulito nei passaggi rispetto al solito. A volte si incaponisce in giocate difficili. Ma cuce centrocampo e attacco. dal 59’ CELA 8 Entra con la grinta di un leone e segna il gol partita. Assatanato. DIALLO 8 Un paio di errori nel primo tempo, fra sfortuna e bravura del portiere avversario. Poi inventa il gol del pareggio da solo. E in mezzo tanta sostanza in avanti. dall’89’ KOUASSI s.v.

ALL. BRANDO 7 Prato gagliardo, manovriero, padrone del gioco e del campo. Vittoria in rimonta che fa mantenere la striscia positiva.