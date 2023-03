Cecchi, ritorno da campionessa Medaglia d’oro nella gara di Fano

Si era presa un lungo periodo di pausa dalle competizioni, mettendo a sorpresa in stand-by proprio sul più bello una carriera da prima della classe che sembrava lanciatissima. Il richiamo dell’agonismo è stato però troppo forte e il ritorno alle gare si è concretizzato subito con la conquista del metallo più pregiato. Chiara Cecchi, insomma, è tornata a gareggiare pochi giorni fa, cimentandosi nella prima prova del campionato individuale di trampolino elastico. Una competizione andata in scena a Fano, che ha visto al via le migliori ginnaste della "zona tecnica 2". E la diciannovenne pratese, cresciuta nell’Etruria, è salita sul gradino più alto del podio nella categoria "senior", con un punteggio di 48,800. Un successo mai stato in discussione per l’ex-campionessa italiana a livello giovanile, tanto da aver rifilato quasi quattro punti alla seconda classificata. La giovane agonista sembra essere ripartita da Pescia, visto che ha gareggiato sotto le insegne della Giobri New Balance. E adesso che il ghiaccio è stato rotto, mira a (ri)trovare la continuità che ne aveva fatto una delle promesse della disciplina.