Cavalieri Union, il ritorno del "Nanno" Farà parte dello staff tecnico dell’Under 16

Aveva lasciato i Cavalieri Union nel 2018, dopo oltre un decennio. Era cresciuto nella cadetta dei "vecchi" Cavalieri, aveva conosciuto l’Eccellenza, le competizioni europee e la serie B. A un quinquennio di distanza da quell’addio, è arrivato il nuovo matrimonio: Fabio Nannini è tornato ai Cavalieri. Non più come giocatore, visto il ritiro dal rugby giocato nel 2021, bensì come componente dello staff tecnico dell’U16.

Nella formazione giovanile allenata da Matteo Ricottini, Federico Cecconi, Edoardo Scuccimarra e Simone Bencini, "Nanno" allenerà la mischia chiusa e gli avanti alternandosi con Scuccimarra. Per l’ex rugbista 39enne si tratterà in buona sostanza del primo vero incarico dalla panchina: il Florentia (il sodalizio fiorentino nel quale aveva chiuso la carriera) gli aveva in verità affidato la responsabilità dell’U19, ma a conti fatti il progetto non decollò perché a causa della pandemia i campionati non si tennero e il club non riuscì ad allestire una formazione di categoria. Dopo il ritorno di Luis Otano, reduce dalla retrocessione con il Cus Torino dalla Top10 (che allenerà l’U18) coach Alberto Chiesa ha chiesto e ottenuto così il rientro di un’altra "bandiera" dei tuttineri.

"Sono felice di essere tornato a casa – commenta Nannini – cercherò di mettere la mia esperienza al servizio del gruppo, a seconda delle esigenze".

Non è da escludere inoltre che (all’occorrenza) Nannini possa dare una mano pure alla prima squadra. Anche perché alcuni dei "veterani" attuali (Puglia, Renzoni e Fattori in primis) erano giovani in rampa di lancio, nelle ultime stagioni del "Nanno" al Chersoni, il quale conosce quindi molto bene i "senatori" dell’attuale rosa. E non si sottrae ad una domanda su capitan Puglia e soci, che torneranno ad allenarsi il prossimo 28 agosto per la fase finale della preparazione, in vista del debutto nella serie A 202324, il prossimo 8 ottobre.

"La squadra è ottima, i rinforzi arrivati sono di qualità e i tecnici delle giovanili hanno fatto un ottimo lavoro in questi anni – ha chiosato il rientrante Nannini – il "nucleo storico" nato quando giocavo ancora io è poi giunto a maturazione. Non so se la promozione sia alla portata, ma di certo sarà possibile ripetere il cammino dello scorso torneo. E l’organico avrà un anno d’esperienza in più per gestire partite cruciali, come il doppio scontro playoff contro il Vicenza".