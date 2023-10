Cavalieri Union, buona la prima: Rugby Roma al tappeto. Finisce 44-20

Prato, 8 ottobre 2023 – “Un ottimo inizio, direi. Loro hanno cercato di metterci in difficoltà sul piano fisico, ma ci siamo difesi bene. Faccio i miei complimenti ai ragazzi e allo staff, avanti così". Il presidente Francesco Fusi è raggiante, dopo il successo dei Cavalieri Union contro la Rugby Roma.

Un 44-20 concretizzatosi al Chersoni, che permette al gruppo di iniziare nel migliore dei modi l'avventura nella Serie A 2023/24 di rugby. Con una nota positiva che certifica la bontà delle scelte di mercato: il successo è ovviamente arrivato grazie ad una prestazione di livello da parte di tutti i giocatori chiamati in causa, ma è altrettanto vero le tre mete concretizzate da Andrea Pancini inducono ad un maggior ottimismo per la velocità con cui il "cavallo di ritorno" (è tornato a Prato la scorsa estate, ndr) si è inserito negli schemi del tecnico Alberto Chiesa. Un gioco corale nel quale anche i nuovi innesti hanno dato l'impressione di essersi già integrati. E l'obiettivo di capitan Puglia e soci, dopo i playoff conquistati nello scorso torneo, resta quello di disputare un campionato di vertice, lottando con Lazio e Capitolina per il primo posto nel girone 3. Un percorso lungo, da affrontare domenica dopo domenica. A partire dalla prossima, che porterà in dote il derby con Firenze.

CAVALIERI UNION: Castellana (63’ Fattori), Fondi, Marioni, Puglia (60’ Marzucchi), Pancini, Magni, Renzoni, Morelli (25’ Dalla Porta), Righini, Zucconi, Ciampolini (65’ Reali), Mardegan (55’ Casciello), Sassi (45’ Pesucci), Giovanchelli (45’ Di Leo), Rudalli (45’ Sansone). All.:Chiesa RUGBY ROMA: Adriani, 14 Gualdambrini (60’ D’Angeli), Fusari, Zarobbio, Fabio, Valsecchi, Casasanta (65’ Fabiani), Elias, Romagnoli, Trivilino (55’ Falcini), Bilotti (50’ Cioni), Fatucci (55’ Bernasconi), Battisti (50’ Lo Guzzo), Rivas (60’ Vivaldi) Chiotti (50’ Fratini) Arbitro: Francesco Cagnin Marcatori: 12’ m Fondi (tr Puglia), 14’ c.p. Puglia, 16’ c.p. Valsecchi, 22’ c.p. Valsecchi, 30’ m. Righini (tr Puglia), 36’ m. Giovanchelli (tr Puglia), 40’ c.p. Puglia, 42’ m. Pancini, 54’ m. Pancini (tr Puglia), 74’ m. Zorobbio (tr Valsecchi), 79’ m. Pancini, 80’ , Fusari (tr Valsecchi)