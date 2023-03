Cavalieri, una trappola per battere la Lazio

Sarà con tutta probabilità la partita più difficile della stagione. Esattamente come all’andata, nemmeno stavolta i Cavalieri Union partono con i favori del pronostico. Il match da vincere sarà più che altro il recupero con l’Avezzano, "saltato" domenica scorsa a causa delle operazioni di disinnesco di un residuato bellico rivenuto in Abruzzo. Ma è chiaro che battere la prima della classe garantirebbe una spinta ulteriore sul piano psicologico. Ed è per questo che capitan Puglia e soci, pur partendo eccezionalmente da "underdog", vogliono ottenere un risultato positivo anche contro la Lazio. Quello che prenderà il via alle 15 odierne è il big match della sedicesima giornata della serie A 202223 e metterà di fronte due delle formazioni più forti del girone 3. Gli uomini di Alberto Chiesa hanno sin qui vinto dodici dei tredici incontri di campionato fin qui disputati: sono attualmente terzi in classifica con 56 punti, ma solo perché Capitolina (seconda a quota 59) ha una gara in più dopo il rinvio della sopracitata trasferta abruzzese. L’unica sconfitta stagionale è arrivata proprio contro i biancocelesti, capaci di imporsi 31-0 a Roma lo scorso ottobre. Il sodalizio romano, retrocesso la scorsa estate dalla Top10 e desideroso di tornarvi al più presto, non ha per ora sbagliato nemmeno un colpo: ha vinto tutte le gare giocate e guarda tutti dall’alto con 65 punti. Ecco quindi che un’eventuale battuta non sarebbe comunque un dramma per i Cavalieri, a patto però di prevalere nell’incontro con l’Avezzano. Ma riuscire a fermare la capolista rappresenterebbe un’ulteriore iniezione di fiducia, nella corsa ai playoff. Ecco perché non è il momento di fare calcoli: un’impresa certamente ardua, ma alla portata. "Abbiamo vissuto una settimana tranquilla sul piano del lavoro fisico. Al netto degli infortuni di lungo corso, la rosa è a completa disposizione e con lo staff siamo praticamente in difficoltà a scegliere chi giocherà, tale è il livello di impegno da parte di tutti. All’andata abbiamo subito un passivo forse eccessivo rispetto a quello che eravamo riusciti a esprimere in campo – ha commentato Chiesa – ma quando affronti squadre forti, preparate e ciniche come a tutti gli effetti è la Lazio, questo può succedere. Credo che a distanza di oltre quattro mesi i ragazzi siano maturati e migliorati, dunque approcciamo la partita con la motivazione di chi è felice di scendere in campo per un impegno stimolante. Dovremo tenere d’occhio tutte quelle situazioni tecnico-tattiche che in un match di alto livello fanno la differenza. Siamo pronti a dire la nostra, a giocare a viso aperto, sempre tenendo presente il valore dell’avversario che ha tutto il nostro rispetto".

Giovanni Fiorentino