Cavalieri, sfida ‘Capitale’ "Voglio lucidità e cuore"

"Penso che la stagione fino a qui sia stata più che buona. Per considerarla positiva fino in fondo aspettiamo di vedere come andrà con Capitolina. L’obiettivo che ci siamo dati ad inizio anno era quello di puntare alla fase eliminatoria del campionato e vogliamo raggiungerla". E’ capitan Lorenzo Puglia (foto) a caricare i compagni, in quella che può essere definita senza enfasi la partita che vale una stagione. Alle 15.30 odierne i Cavalieri Union saranno impegnati a Roma contro Capitolina, nell’ultima giornata della "regular season" della Serie A 202223. E in palio c’è il secondo posto del raggruppamento, che con tutta probabilità garantirà alla vincente la qualificazione ai playoff come "miglior seconda". La situazione si prospetta equilibrata: gli uomini di Alberto Chiesa, già secondi nel girone 3 con 81 punti, hanno due lunghezze di margine sui romani e possono quindi contare su due risultati su tre. Senza dimenticare il successo colto all’andata, al Chersoni. D’altro canto però, il sodalizio laziale è forse più abituato a gestire la pressione che deriva da sfide del genere e potrà contare sul fattore-campo (anche se si prevedono decine di tifosi in viaggio da Prato alla capitale). La posta in gioco è insomma alta: rimanendo secondi, i Cavalieri avrebbero la possibilità di giocarsi la promozione in Top10 insieme alla Lazio e alle prime classificare degli altri due gironi di campionato. Ecco perché continuare a dare il 110% è un obbligo.

"Guardando la classifica abbiamo due punti di vantaggio, ma sappiamo bene che non significa molto. La partita di Roma è a tutti gli effetti uno scontro diretto e andrà affrontato con la concentrazione necessaria negli appuntamenti importanti – ha chiosato Puglia - il fattore mentale sarà determinante: giochiamo fuori casa, ci troviamo di fronte una squadra forte e allo stesso tempo abbiamo già dimostrato di poter competere con loro e poter vincere. Cercheremo di mantenere la giusta lucidità e iniziare la partita con molta concretezza. Per essere protagonisti in campo, marcare punti e non incappare in errori causati dall’ansia che potrebbero tagliarci le gambe".

Giovanni Fiorentino