Cavalieri scatenati: successo facile Rilancio dopo il ko contro la Lazio

AVEZZANO

17

CAVALIERI

26

AVEZZANO : Natalia, Lanciotti R., Capone, Schanton, Della Cagna, Di Toit, Ficcadenti, Costantini, Ponzi, Coró, Giangregorio, Martini, Laguzzi, Mammone, Di Roberto. A disposizione: Mocerino, Napoleone, Lanciotti S., Trombetta, Babbo, Ippoliti, Rosa, Tinarelli. All. Troiani

CAVALIERI UNION: Castellana, Fattori Vanni, Marioni, Marzucchi, Bartali, Puglia, Renzoni, Reali, Righini, Zucconi, Ciampolini, Nifo, Battisti, Giovanchelli, Sansone. A disposizione: Di Leo, Rudalli, Casini, Mardegan, Conigli, Carafa, Cardinale, Fattori Vieri. All. Chiesa

Arbitro: Taggi di Roma Marcatori: p.t. 3’ cp. Du Toit, 10’ m. Marioni, 20’ meta tecnica, 52’ m. Marzucchi (tr. Puglia), 62’ m. Casini (tr. Puglia), 70’ meta Righini (tr. Puglia), 78’ m. Martini (tr. Puglia).

Serviva una vittoria per far sì che la sconfitta nel big match contro la Lazio non lasciasse strascichi. E l’obiettivo è stato centrato, aggiudicandosi l’intera posta in palio contro un avversario ostico. Ecco perché i Cavalieri Union possono far festa, dopo il 26-17 ottenuto in Abruzzo contro l’Avezzano che porta a tredici il numero delle vittorie ottenuto in campionato. Si trattava del recupero della quindicesima giornata della serie A 202223, contro la quarta forza del raggruppamento.

Dopo il vantaggio dei locali, le mete di Marioni e Marzucchi (la seconda delle quali trasformata da Puglia) ha consentito agli uomini di Alberto Chiesa di riportarsi avanti, chiudendo il primo tempo sul 12-10. Per un margine incrementato nella ripresa grazie alle nuove mete di Casini e Righini.

"Abbiamo affrontato una squadra competitiva, battendola sul proprio terreno di gioco – il commento del presidente Francesco Fusi – faccio i complimenti ai ragazzi, avanti così". I Cavalieri restano quindi terzi con 61 punti nel girone A, ma Capitolina dista solo tre lunghezze e il controsorpasso è alla portata. A patto di continuare a vincere, (ri)cominciando dalla sfida interna del prossimo 26 marzo contro Pesaro.

"Una prova di maturità: ci siamo complicati la vita nella prima frazione, ma siamo stati bravi a rimetterci in carreggiata – ha chiosato Chiesa – è stato determinante l’apporto di tutti i giocatori: anche chi è subentrato ha dato il massimo, come sempre".

Giovanni Fiorentino