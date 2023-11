Cavalieri, sesta vittoria di fila: Puglia e compagni superano anche Villa Pamphili

Prato, 19 novembre 2023 - "Faccio i complimenti a tutti, la vittoria non è mai stata in discussione. Sono felice anche per l'esordio in prima squadra di Dardi, un ragazzo del vivaio. Avanti così, adesso testa alla prossima sfida". Il presidente dei Cavalieri Union, Francesco Fusi, ha così commentato il 54-7 con cui i suoi hanno battuto oggi a Roma il Villa Pamphili, nella partita valida per il sesto turno di campionato. Un incontro che gli uomini di Alberto Chiesa hanno conquistato definitivamente nella ripresa, pur avendo chiuso in vantaggio anche la prima frazione. Per un risultato che consente a capitan Puglia e compagni di centrare la sesta vittoria in altrettante partite e di consolidare il secondo posto nel girone 3 di Serie A: 28 punti, due in meno della Lazio e quattro in più del Livorno. E il prossimo fine settimana ci sarà proprio lo scontro diretto con i labronici: un derby toscano che promette scintille.

VILLA PAMPHILI: Grasso (62' Selvi) Daddi, Teodori D. (62' Pilosi) Ricci, Evangelisti, Fuinina, Rocco (44' Bartolinini) Ceccotti (44' D'Alessio) Lavalle Strampelli, Cordella (47' Mattiacci) Braccio, Mirabella, Marcantognini (44' Zhorzholiani) De Filippis. All.:Zangrilli CAVALIERI UNION: Castellana, Pesci (45' Fattori) Nistri, Pancini (47' Puglia) Guidoreni, Magni, Marzucchi (47' Bencini) Morelli, Dalla Porta, Zucconi, Ciampolini, Righini (65' Attucci) Dardi (47' Pesucci) Giovanchelli (47' Scuccimarra) Sansone (47' Rudalli). All.:Chiesa Arbitro: Bruno (Udine) assistito da Vallerga e Ciocci Marcatori: 7' m. Pancini (tr. Magni) 33' m. Morelli (tr. Magni) 41' m. De Filippis (tr. Fuinia) 44' m. Zucconi (tr.Magni) 47' m. Giovanchelli (tr. Magni) 52' m. Rudalli (tr. Puglia) 64' m. Reali (tr. Puglia) 72' m. Guidoreni (tr. Puglia) 38' m. Attucci (tr. Puglia)

G.F.