"Cavalieri, rosa forte ma presto altri innesti" Coach Chiesa: avanti con gli allenamenti

Diciassette vittorie ottenute in ventidue partite stagionali, fra "regular season" e playoff. Una cavalcata avvincente, che ha lasciato in dote il secondo posto nel girone 3 di Serie A e che si è interrotta solo agli spareggi-promozione, contro quel Vicenza che ha poi ottenuto la qualificazione alla prossima Top10. Bastano già questi numeri a dipingere la stagione appena conclusa come la migliore dell’ultimo quinquennio, per i Cavalieri Union. E il tecnico Alberto Chiesa si appresta ad iniziare la sua quarta annata al timone del club pratese, guardando avanti. Partiamo dalla domanda più scontata: che bilancio traccia dell’ultimo campionato?

"Abbiamo sicuramente compiuto passi avanti notevoli rispetto al passato. Questa stagione dovrà però essere un punto di partenza e ripartiremo da una consapevolezza: abbiamo un anno di esperienza in più e già solo per questo siamo a mio avviso più forti rispetto a dodici mesi fa. La crescita della squadra è stata costante e lo dimostra l’ottimo rendimento, nonostante diverse assenze per infortunio nel secondo scorcio stagionale".

Il gruppo ha già ripreso gli allenamenti: cosa prevede il programma dei prossimi giorni? "Continueremo ad allenarci due volte a settimana fino al 20 luglio, per mantenere la condizione. La preparazione vera e propria inizierà però a fine agosto, per poi farci trovare pronti all’inizio del prossimo torneo".

E per quanto concerne le amichevoli pre-stagionali?

"Sto preparando un pre-stagione più impegnativo del solito, proprio nell’ottica di provare a confermarci: il livello delle formazioni venete è mediamente più alto e dobbiamo essere sempre al massimo. Di certo c’è che dobbiamo abituarci a palcoscenici come quello che abbiamo calcato il mese scorso: volevamo i playoff e ci siamo arrivati, adesso però dobbiamo confermarci e dimostrare che non si è trattato di un exploit".

Sul fronte-mercato, è arrivato Thomas Sassi ed è tornato Andrea Pancini: mercato finito? "No, miriamo a mettere a segno qualche altro innesto. L’organico resta comunque molto competitivo, vogliamo in primis dare un po’ di profondità in più alla rosa. Ne faranno poi parte alcuni giovanissimi promossi dalle giovanili. Ma ai ragazzi ho ribadito che nessun giocatore, da solo, sarà decisivo: solo insieme possiamo continuare fare la differenza".

Giovanni Fiorentino