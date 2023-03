Cavalieri, prova super: battuta Pesaro

Cavalieri Union

45

Pesaro

3

CAVALIERI UNION: Pesci, Castellana, Marioni, Marzucchi, Fattori Vieri, Puglia, Renzoni, Righini, Zucconi, Dalla Porta, Nifo, Mardegan, Casini, Di Leo, Rudalli. A disp.: Giovanchelli, Bartolini, Battisti, Ciampolini, Mariotti, Reali, Gardinale, Bartali. All.: Chiesa.

PESARO: De Angelis, Venturini, Porcellini, Paletta, Larrecharte, Joubert, Cardellini, Mey, Ascua, Tontini, Filoni, Caroli, Franco, Stefanini, Leva. A disp.: Acerra, Dal Pozzo, Agostini, Jaouhari, Antonelli, Ceccolini, Dell’Acqua, Coronella; All.: Panzieri.

Arbitro: Luigi Palombi di Perugia.

Marcatori: 21’ m. Castellana (tr. Puglia), 35’ m. Battisti (tr. Puglia) 43’ c.p. Joubert, 49’ m. Puglia (tr. Puglia), 63’ m. Bartali (tr. Puglia), 65’ m. Reali (tr. Puglia), 77’ m. Giovanchelli, 79’ m. Castellana.

Serviva un successo, per tenere nel mirino la riconquista del secondo posto (occupato da Capitolina, che ha una partita in più) e il conseguente sogno playoff. E così è stato: con il 45-3 imposto a Pesaro nel match interno di ieri, i Cavalieri Union hanno centrato la quattordicesima vittoria stagionale in sedici partite. Un incontro valido per la diciottesima giornata della Serie A 202223 quello andato in scena al Chersoni, che ha visto gli uomini di coach Alberto Chiesa imporsi sui pesaresi per la seconda volta in altrettanti confronti stagionali. Una sfida approcciata nel modo giusto sin dai primi minuti, come confermano le mete di Castellana e Battisti (trasformate da Puglia) che hanno consentito ai padroni di casa di chiudere il primo tempo sul 14-0. Per poi dilagare nella ripresa grazie alle nuove mete di Puglia, Bartali, Reali, Giovanchelli e di nuovo Castellana. "Sono soddisfatto della prestazione – ha commentato Chiesa – i ragazzi sono stati bravi a sfruttare le occasioni create e a non subìre mete. Dobbiamo andare avanti così".

La terza posizione in classifica a quota 66 punti è quindi ulteriormente consolidata e il prossimo weekend sarà decisivo considerando lo scontro al vertice Lazio – Capitolina. Capitan Puglia e soci possono quindi già iniziare (con le dovute cautele scaramantiche) a pianificare il sorpasso a Capitolina, a patto di battere in trasferta la matricola Villa Pamphili e di ricevere un "assist" indiretto dalla Lazio prima della classe. Le ultime quattro partite della "regular season" saranno decisive, ma su queste basi ci sono davvero tutti i presupposti per continuare a sognare.

Giovanni Fiorentino