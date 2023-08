Cavalieri, Otano torna: Guiderà l'Under 18 di Rugby a Prato

"Il mercato ha portato a Prato giocatori che conoscono la serie A e che possono dare a mio avviso un contributo importante. Avere un organico “profondo“ sarà fondamentale, nel corso della stagione".

Parola di Luis Otano, tornato ai Cavalieri Union dopo l’esperienza con il Cus Torino chiusasi con retrocessione dalla Top 10 (dopo la promozione conquistata l’anno precedente). L’allenatore argentino, che al Chersoni è di casa considerando la lunga militanza prima da giocatore e poi da tecnico, si occuperà dell’Under 18 dei Cavalieri e dovrà, insieme al resto dello staff, "formare" i rugbisti per la prima squadra, anche se non è escluso che all’occorrenza possa dare una mano pure alla prima squadra.

Intanto, capitan Puglia e soci si ritroveranno al Montano il prossimo lunedì, per iniziare la fase finale della preparazione in vista della Serie A 202324. Gli uomini di Alberto Chiesa dovrebbero oltretutto sostenere una serie di test match contro Noceto, Parabiago e Calvisano e non è escluso che il mercato possa portare altri volti nuovi. Il campionato partirà fra poco meno di due mesi e il sodalizio pratese è chiamato a confermare quanto di buono fatto nell’ultimo torneo, cercando se possibile di alzare ulteriormente l’asticella. Ed è lo stesso Otano, pur predicando prudenza e umiltà, a suonare la carica.

"È giusto che il club sia ambizioso e che punti alla promozione. A mio avviso, la vera difficoltà non sarà tanto nell’essere promossi, quanto nel mantenere la categoria dopo aver centrato l’obiettivo – ha chiosato il diretto interessato – già la Top 10 della scorsa annata era un torneo molto difficile per le neopromosse, e l’ho sperimentato in prima persona con il Torino. E la riforma di cui si parla da tempo rischia di scavare un solco ancor più profondo con la serie A. Ecco perché sarà fondamentale strutturarsi ulteriormente".