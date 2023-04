Cavalieri, missione playoff Con Perugia vietato fallire

Il sogno playoff non è mai stato così vicino come in questa stagione: sembra quasi di poterlo toccare, allungando la mano. Al traguardo mancano solo due partite, ma proprio l’eccesso di sicurezza può rivelarsi fatale: tassativamente vietato abbassare la guardia, quindi, iniziando dal match casalingo di oggi contro Perugia. Questo il diktat di coach Alberto Chiesa, intenzionato a sublimare un’annata che sta fin qui andando oltre le aspettative. I Cavalieri Union riceveranno la visita del sodalizio umbro, per una gara valida per il penultimo turno della Serie A che inizierà al Chersoni alle 15.30. Sulla carta non c’è storia: capitan Puglia e compagni sono al secondo posto del girone 3 con 76 punti e hanno ben trentasei lunghezze di margine sui rivali (peraltro già sconfitti a domicilio, all’andata). Il pronostico è tutto per i padroni di casa, ma sottovalutare i perugini sarebbe un errore. Anche perché la priorità resta quella di tenersi alle spalle Capitolina: settimana prossima a Roma ci sarà il big match che con tutta probabilità designerà la "miglior seconda" pronta giocarsi il salto in Top10, tramite gli spareggi-promozione. E presentarsi allo scontro diretto con due (o più) punti di margine sarebbe il massimo. "Ce la vogliamo giocare fino all’ultimo – ha chiosato Chiesa - e il match con Perugia rappresenta un’occasione per proseguire la corsa verso i playoff. Non possiamo affrontarli in maniera distratta, i ragazzi lo sanno bene. Sarà necessario dare fondo a tutte le energie".

Giovanni Fiorentino