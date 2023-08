Cavalieri, il Torneo Amichevole del Tessile di Rugby a Noceto

Una manifestazione che ha debuttato la scorsa estate, con l’obiettivo di proporre del buon rugby agli spettatori e di consentire ai giocatori di ritrovare il ritmo-partita in vista del campionato. E che è pronto a tornare fra poco meno di un mese, in una formula rinnovata: manca solo l’ufficialità che dovrebbe arrivare a giorni, ma la seconda edizione del "Torneo del Tessile" si farà. La kermesse amichevole dovrebbe andare in scena il prossimo 16 settembre, al Chersoni (con l’orario che verrà definito a breve). Lo scorso anno furono i Cavalieri Union a prevalere, battendo come da pronostico sia Florentia che Firenze 1931. Stavolta non si tratterà però di un triangolare, ma di un incontro unico contro un avversario decisamente superiori a quelli del 2022: gli uomini di Alberto Chiesa se la vedranno con l’ambiziosa Noceto.

Un’amichevole sulla carta decisamente interessante, fra due formazioni che puntano con decisione ai playoff. Le due squadre si sono peraltro affrontate anche in amichevole, nel corso della Serie A 202122. E il bilancio è in perfetta parità: all’andata vinsero gli emiliani per 13-7, mentre al ritorno (nell’"ultima" di capitan Alessandro Lunardi, che dopo quella partita decise di appendere gli scarpini al chiodo e di entrare a far parte dello staff tecnico della prima squadra, ndr) i pratesi si imposero per 31-12.

In palio stavolta non ci sono punti, ma una buona dose di autostima da spendere nella Serie A 202324. Capitan Puglia e compagni torneranno peraltro ad allenarsi proprio fra due giorni, al Montano di viale Galilei. E la sfida contro Noceto sarà comunque utile per affinare ulteriormente automatismi già mandati a memoria, oltre che per mettere nelle gambe i minuti necessari per presentarsi all’esordio stagionale al massimo della condizione atletica.

Giovanni Fiorentino