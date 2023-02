Cavalieri, il Napoli non spaventa Caccia alla vittoria per i playoff

Sulla carta non sembra davvero esserci storia: sono oltre quaranta i punti che separano infatti le due squadre in classifica, senza contare la differenza qualitativa fra le rispettive rose. Le partite però si giocano sul campo ed è proprio per questo che di scontato non c’è assolutamente nulla: guai a sottovalutare gli avversari, perchè spesso sono proprio le gare dall’esito più scontato a presentare le insidie maggiori.

Questo il monito del tecnico Alberto Chiesa, oggi che i suoi Cavalieri Union affronteranno il Napoli Afragola fanalino di coda del raggruppamento. Un incontro che andrà in scena al Chersoni, alle 14.30 odierne e sarà valido per la quattordicesima giornata della serie A 202223.

Capitan Puglia e compagni occupano la seconda posizione del girone 3 di campionato con 51 punti, a nove lunghezze di distanza dalla capolista Lazio fin qui imbattuta. Un piazzamento che in prospettiva dovrebbe comunque garantire la conquista dei playoff come miglior seconda, ma il vantaggio su Capitolina si è ridotto adesso ad un solo punto e sarà quindi fondamentale aggiudicarsi l’intera posta in palio nella disfida odierna.

Ricordando oltretutto che all’andata i napoletani si rivelarono piuttosto combattivi: i "tuttineri" riuscirono alla fine ad avere la meglio in Campania, ma i padroni di casa vendettero cara la pelle e furono sconfitti di misura (34-29).

Bisognerà quindi dare il 110% a prescindere, anche perché difficilmente Capitolina perderà contro Primavera e quindi continuerà a pressare da vicino i pratesi.

Gli uomini di Chiesa puntano insomma alla dodicesima vittoria stagionale in tredici incontri, per continuare a correre e pensare poi ai prossimi impegni agonistici. Gli spareggi per giocarsi l’agognato salto in Top10 non sono mai stati così vicini come quest’anno, ma per raggiungerli sarà fondamentale tenere alta la guardia e continuare a macinare successi con regolarità. Evitando i cali di concentrazione.

"La squadra è in buona salute, motivata a fare bella figura davanti ai nostri tifosi. Vogliamo fare una prestazione di qualità per preparare serenamente i due appuntamenti successivi e credo che i ragazzi siano a conoscenza di cosa dovranno fare domenica – ha commentato il tecnico – Napoli infatti è in crescita e non possiamo certo sottovalutare le loro ambizioni di salvezza, che dopo la vittoria con Villa Pamphili sono quanto mai concrete. Probabilmente recuperiamo Bartali, ma perdiamo Casciello e Nifo per alcuni problemi fisici da gestire. Nonostante le defezioni il resto del gruppo è in ottima salute, pronto a dimostrare il suo valore".

Giovanni Fiorentino