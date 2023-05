Cavalieri, ecco i playoff Capitolina resta dietro

CAPITOLINA

13

CAVALIERI

13

U.R. CAPITOLINA: Mastrangelo, Severini, Innocenti, Bonini, Tibo, Buchalter, Vannini, Faccenna, Ercolani, Ragaini, Maesano, Salerno, Gallorini, Castelnuovo, Parlati. A disposizione: Cini, Berardi, Gentili, Zuin, Tarantini, Siciliano; Montuosi, Corvisieri All.: Cococcetta

CAVALIERI UNION: Castellana, Fattori, Marioni, Marzucchi, Pesci, Puglia, Renzoni, Righini, Zucconi, Ciampolini, Nifo, Mardegan, Rudalli, Giovanchelli, Battisti. A disposizione: Di Leo, Bartolini, Pesucci, Dalla Porta, Reali, Bencini, Bartali, Magni All.: Chiesa

Arbitro: Alberto Favaro (VE)

Marcatori: 6’ drop Puglia, 10’ m. Faccenna (tr. Tibo), 21’ m. Fattori (tr. Puglia), 28’ c.p. Tibo, 34’ c.p. Puglia, 55’ c.p. Tibo

Un pareggio colto nella tana di una squadra capace di sfiorare la promozione in Top10 pochi mesi fa. E stavolta saranno i Cavalieri Union ad avere la possibilità di provarci: con il 13-13 maturato ieri a Roma con Capitolina, gli uomini di Alberto Chiesa hanno infatti chiuso il girone 3 della serie A al secondo posto (con 83 punti) e si sono qualificati ai playoff per il miglior punteggio proprio come secondi per la gioia di Francesco Fusi e dei tifosi arrivati da Prato per assistere al match. Sul campo le due squadre si sono date battaglia: dopo il drop di Puglia, i locali si sono riportati avanti, prima della meta di Fattori trasformata dal capitano che ha consentito alla banda Chiesa di chiudere sul 13-10 il primo tempo. Nella ripresa, Capitolina ha ristabilito la situazione di equilibrio, ma non è riuscita a centrare il sorpasso. Ed è esplosa la festa: insieme a Lazio, Rangers Vicenza e Parabiago, anche i Cavalieri potranno sognare il salto di categoria. Anzi: devono sognarlo.

"Un’emozione indescrivibile, a riprova di come la programmazione dia frutti – ha commentato Fusi – faccio i miei complimenti ai ragazzi, una stagione meravigliosa. Che vogliamo prolungare il più possibile". I Cavalieri se la vedranno adesso con il Vicenza capace di monopolizzare il girone 2. E per quanto i tuttineri si presentino da outsider, a questo punto il traguardo non può non essere la Top10. "Ormai siamo in ballo e dobbiamo ballare – ha confermato Chiesa – siamo felicissimi per un risultato colto grazie all’apporto di tutti. Siamo cresciuti molto anche sotto il profilo psicologico, che fa la differenza in gare del genere".

Giovanni Fiorentino