"Cavalieri di nuovo secondi. Avanti così"

"Faccio i complimenti ai ragazzi. Contro Livorno abbiamo disputato un’ottima partita e adesso siamo di nuovo secondi. Avanti così, testa alle ultime due partite". Il presidente Francesco Fusi si complimenta con il gruppo, chiedendo al tempo stesso di tenere alta la guardia anche nelle ultime due gare della "regular season". Anche se difficilmente i Cavalieri Union avranno bisogno di un’ulteriore carica motivazionale, in vista del traguardo. Perché ci pensano già i numeri a "caricare" gli uomini di coach Alberto Chiesa: secondo posto in classifica nel girone 3 di Serie A 202223 con 76 punti grazie alle sedici vittorie colte in diciotto partite, a fronte di 640 punti messi a segno e 316 subìti. Un rendimento che in altri contesti avrebbe forse garantito la vittoria del campionato, ma la Lazio capolista sta tenendo un ritmo insostenibile. Poco male, ad ogni modo: su queste basi, la seconda piazza si rivelerà con tutta probabilità sufficiente per garantire la qualificazione ai playoff come "miglior seconda".

Ed è per questo motivo che la priorità dovrà essere quella di difendere la posizione dall’assalto del Capitolina, attualmente terzo con due lunghezze di ritardo. Se non altro, capitan Puglia e compagni saranno artefici del proprio destino e non dovranno sperare in passi falsi altrui per tagliare un traguardo che sarebbe "storico", in quanto certificherebbe la rinascita tecnica del club ad alti livelli dai tempi dei "vecchi" Cavalieri in Eccellenza. Bisognerà quindi continuare a dare il 110% negli ultimi centosessanta minuti: domenica prossima il sodalizio pratese ospiterà al Chersoni un Perugia già battuto all’andata, anche se sottovalutare gli umbri (capaci di violare il campo di Iolo nella prima giornata della scorsa stagione, ad esempio) sarebbe un errore. Contemporaneamente, Capitolina se la vedrà contro un Livorno già salvo, ma in crescita.

Tutto si deciderà probabilmente il prossimo 7 maggio, quando a Roma andrà in scena proprio Capitolina – Cavalieri. Uno scontro diretto che metterà in palio l’ultimo biglietto per gli spareggi-promozione, ai quali nella migliore delle ipotesi (battendo prima i perugini, quindi) i tuttineri si presenterebbero con la possibilità di poter contare su due risultati su tre: dando per scontata la precedente vittoria dei romani sui livornesi, alla banda Chiesa basterebbe non perdere per festeggiare. E per trasformare in memorabile un’annata sin qui più che positiva.

Giovanni Fiorentino