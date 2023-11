Cavalieri, cinque vittorie su cinque: Napoli battuto e dedica alla città

Prato, 12 novembre 2023 - Serviva un successo, anche per dedicare un ulteriore pensiero alla città. Ed è arrivato: con il 40-10 inflitto al Chersoni al Napoli, i Cavalieri Union hanno centrato oggi la quinta vittoria in altrettante gare di campionato e consolidato il secondo posto nel girone 3 di Serie A con 23 punti (a due lunghezze dalla Lazio capolista). Una vittoria che in condizioni normali sarebbe apparsa scontato, ma gli uomini di Alberto Chiesa non hanno avuto modo di preparare al meglio la partita a causa dell'alluvione e nei giorni immediatamente successivi al nubifragio il gruppo ha dovuto saltare diverse sedute. Il gioco non sembra ad ogni modo averne risentito: la condizione atletica è rimasta ottimale grazie alle quattro sedute svolte la scorsa settimana.

E alla fine la maggior qualità tecnica rispetto agli avversari ha avuto la meglio, con l'unica nota negativa rappresentata dall'infortunio di Mariotti. Prima dell'inizio del match è stato osservato inoltre un minuto di silenzio. Una vittoria che Chiesa ha dedicato alla città, a riprova del legame con il territorio rafforzato in questi momento particolarmente difficile per tutta la provincia. Nei giorni scorsi, alcuni giocatori dell'U16 dei Cavalieri avevano dato una mano a spalare il fango, nelle zone danneggiate dai temporali. Senza dimenticare la raccolta fondi lanciata dal club: gli spettatori che hanno assistito oggi a Cavalieri – Napoli hanno avuto la possibilità di lasciare un contributo a favore degli alluvionati. “Devolveremo la somma raccolta al Comitato Pro Emergenze – ha spiegato il presidente Francesco Fusi – sulla prestazione dei ragazzi non ho nulla da aggiungere: faccio loro i miei complimenti. Ancor più in un momento difficile per tutto il territorio”.

G.F.