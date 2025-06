Cavalieri, Chiesa programma le amichevoli pre-campionato: tre squadre "candidate"

Prato, 17 giugno 2025 - Un paio di test amichevoli, da disputare il prossimo settembre, quando sarà il momento di affinare la preparazione in vista dell'inizio del campionato di Serie A 2025/26. E' quel che ha in mente coach Alberto Chiesa, per preparare i suoi Cavalieri Union a quella che dovrà essere la stagione del riscatto.

Partendo da quella che, ad oggi, dovrebbe essere l'ultima amichevole in ordine cronologico: il 27 o il 28 settembre, dovrebbe tenersi un test con Parma. Un vero e proprio “rugby day”, da disputare probabilmente in Emilia, che nelle intenzioni dei promotori dovrebbe coinvolgere tanto la prima squadra quanto la formazione U18: dovrebbero essere proprio i giovani ad aprire le danze, per poi lasciare il campo ai “senior”.

Per allora però, capitan Puglia e compagni dovrebbero già aver disputato altre due partite nell'ambito della medesima manifestazione: la volontà del tecnico è quello di organizzare un confronto con Firenze e Livorno per il 20 settembre prossimo, al Montano di viale Galilei per i quale i lavori sul nuovo campo in sintetico sono in dirittura d'arrivo. “L'idea è di giocare un paio di amichevoli – ha confermato Chiesa – e di concludere magari con una partitella “in famiglia”, all'occorrenza. Siamo in attesa del campo, in modo da poter pianificare meglio la stagione. E ci auguriamo che la consegna arrivi nel minor tempo possibile”.

G.F.