Cataldo brilla alla gara di Monaco E conquista la terza posizione

Il pratese Lorenzo Cataldo continua ad essere il migliore dilettante toscano in questo avvio della stagione 2023. Dopo la bella vittoria all’inizio del mese di marzo a Civitanova Marche ed una serie di piazzamenti nei primi cinque, Cataldo con i compagni di squadra della Gragnano Sporting Club-La Seggiola, dopo la sfortunato prestazione sul circuito di Montelupo Fiorentino, ha affrontato la trasferta sulle strade del Principato di Monaco disputando il "Trophée Jean-Luc Schopf et Paco Alonso". E qui il ventitreenne élite pratese è stato tra i più brillanti dall’inizio alla fine in questo autentico carosello che è risultata la gara di Monaco con 50 giri del circuito. Nel finale due atleti locali dell’U.C. Monaco sono riusciti a sganciarsi dal gruppo e alla fine a Lorenzo Cataldo non è rimasto che ottenere il terzo posto regolando con una volata delle sue il gruppo giunto a pochi secondi dal tandem francese. Una bella conferma e domenica 26 marzo non essendoci gare per dilettanti in Toscana, Cataldo sarà a Fubine in provincia di Alessandria.

Antonio Mannori