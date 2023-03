Castelfranco resta un tabù Niente da fare per la Kabel

Imballplast Arno

3

Kabel Volley Prato

1

IMBALLPLAST ARNO: Guemart, Da Prato, Nicotra, Samminiatesi, Marini, Testagrossa, Ammannati, Berberi, Taliani, Ceccherini, Gasser, Badii, Mannucci, Crescini. All. Mattioli.

KABEL VOLLEY PRATO: Alpini M., Alpini L., Bruni, Coletti, Giona Corti, Civinini J., Civinini M., Bocu, Pini, Catalano, Matteini, Menchetti. All. Novelli.

Arbitri: Papini e Bertonelli.

Parziali: 23-25; 28-26; 25-22; 25-19.

Niente da fare. Il Volley Prato non riesce a sfatare il tabù rappresentato da Castelfranco, che ancora una volta, come successo negli ultimi anni, riesce ad avere la meglio sulla Kabel in serie B2 maschile. Stavolta il successo dell’Arno1967 arriva fra le mura amiche col punteggio di 3-1. Per i lanieri il rammarico è tutto legato al secondo set, col ko ai vantaggi che ha cambiato volto al match. Prato scende in campo con Corti e Catalano in diagonale, Coletti e Bruni al centro, Bandinelli e Alpini di banda e Civinini libero. L’inizio è favorevole alla Kabel che vince la prima frazione 23-25. Poi l’illusione nel secondo set: i ragazzi di Novelli annullano tre set point ai locali, sperando nel controsorpasso decisivo, ma poi cedono 28-26 di fronte a un ace di Nicotra. Qui Castelfranco prende fiducia. La terza frazione viene vinta 25-22 dai locali, la quarta diventa una formalità con l’Arno che chiude 25-19.