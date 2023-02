Carta è quinto all’European Cup Successi del Kodokan S. Angelo

I giorni scorsi sono stati particolarmente impegnativi per i judoka del Kodokan Sant’Angelo, chiamati a fronteggiare più sfide. Ma a conti fatti, il sodalizio carmignanese può tracciare un bilancio positivo per quanto concerne i successi agonistici. Iniziando da Alex Carta, che ha rappresentato il club in una competizione di livello internazionale: a Napoli è andata in scena l’European Cup e il giovane atleta si è piazzato quinto dopo aver sostenuto cinque incontri. Più o meno in contemporanea, gli agonisti più giovani si sono cimentati nel "Trofeo Piccolo Samurai" di Campi Bisenzio. Con ottimi risultati, in tutte le categorie: sono saliti sul gradino più alto del podio Gioia Fanelli, Cesare Sesto, Brandi Guidi, Davide Vannuccini, Rebecca Sesto, Tommaso Ceri e Daisy Palumbo. Sasha Collura e Martina Spataro si sono aggiudicate una medaglia d’argento a testa, mentre Gabriele Bottalico ha agguantato una medaglia di bronzo. I tesserati del Kodokan hanno ripreso gli allenamenti: il calendario si annuncia fitto.