Carobbi torna al Pala Rogai. E la sfida è un tuffo nel passato

Un tuffo nel passato per il Prato Calcio a 5 che a distanza di quasi venticinque anni ritrova l’allenatore che l’ha guidata nella prima esperienza nella massima serie. Il destino ha poi voluto che Alberto Carobbi dovesse tornare alla guida del Bologna 1909 proprio in quel pattinodromo ‘Rogai’ di Maliseti (il Pala Kobilica è infatti indisponibile essendo occupato per altri eventi) che lo aveva visto protagonista in passato di tante sfide importanti. "Sarà bello ritornare in quel palazzetto – ha detto il tecnico alla vigilia – anche se è passato molto tempo da quei quattro anni in cui sono stato sulla panchina biancazzurra. Proprio per questo ci sarà il piacere di ritrovare vecchi amici, consapevole, siccome lo conosco, che quel campo ci potrà creare delle difficoltà". Il Prato Calcio a 5, reduce dalla sconfitta di Terni, non potrà disporre di Marangon, squalificato per una giornata per il rosso rimediato nella gara umbra. Al Pala Rogai il fischio d’inizio sarà alle 16.

M.M.