Caniato difende i colori azzurri nella finalissima

Sarà l’italiano Carlo Alberto Caniato a difendere i colori azzurri nell’atto conclusivo del 39esimo "Torneo Internazionale Under 18 Città di Prato". Stamattina ad aprire le danze al Tc Prato sarà la finale femminile sul campo centrale "Ciardi-Focosi" dalle 10, mentre quella maschile non partirà prima delle 12. Ai vincitori verranno consegnati il Trofeo Marini Industrie, il Trofeo Concessionaria Checcacci e il Trofeo delle Nazioni (il Trofeo Loris Ciardi andrà invece, nel caso, a chi sarà capace di conquistare la manifestazione per due volte consecutive). Nel maschile il norvegese Nicolai Budkov Kjaer, vincitore a Salsomaggiore la scorsa settimana, potrà provare a fare il bis a Prato dopo esser riuscito a vincere in semifinale contro l’italiano Fabio De Michele (quarto favorito, in tabellone grazie a una wild card) per 2-1 (3-6, 6-4, 7-6) in un match di 2 ore e 40 minuti iniziato all’aperto e finito al chiuso per la pioggia. Nel match conclusivo Kjaer affronterà l’emiliano Carlo Alberto Caniato, dell’Accademia del centro tecnico di Villa Carpena, che ha sconfitto 6-4, 6-3 il quindicenne indiano Manas Dhamne, seguito in questa occasione dall’ex numero 100 del mondo Luca Vanni del Team Piatti. Un match stellare con i due protagonisti che non si sono risparmiati per cercare di conquistare l’atto conclusivo della kermesse. "Per me è un risultato prestigioso giungere all’atto conclusivo di questa manifestazione che ha un albo d’oro incredibile - commenta Caniato -. Se pensiamo che 10 anni fa la finale l’hanno giocata Medvedev e Zverev ed ora sono io a disputarla, questo mi dà più consapevolezza della bontà del lavoro che sto facendo col mio staff". Nel femminile Vittoria Paganetti non ha guadagnato l’accesso alla finale ed è stata battuta 7-6, 6-4 dalla bulgara Elizara Yaneva, che oggi affronterà nella finalissima l’americana Olivia Center. Il direttore del torneo è il maestro Antonio Maccioni, il giudice arbitro è Riccardo De Biase. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Prato e dal Coni. L.M.