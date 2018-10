Prato, 13 ottobre 2018 - Festa a Prato per l'ottava edizione del Campionato Italiano Vigili del Fuoco di fondo su pista sulla distanza di 5mila metri, all’impianto di atletica Mauro Ferrari, con il patrocinio del Comune di Prato, del Coni Comitato Regionale Toscana, della Uisp e grazie anche all’aiuto di numerosi sponsor. La manifestazione sportiva di categoria è stata organizzata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Prato e ha visto la partecipazione di atleti da ogni Comando d’Italia.

Nella splendida giornata, i 58 atleti appartenenti a 19 comandi provinciali hanno partecipato alla gara. La competizione ha visto come vincitore Luigi Imbrogno del Comando Provinciale di Cosenza, che ha coperto la distanza di 5 km col tempo di 17.58:64. Il Comando di Milano, invece, è risultato il vincitore grazie al punteggio ottenuto dai suoi atleti.

Alla manifestazione hanno partecipato l’atleta paralimpico non vedente Stefano Gori e i ragazzi di due Società affiliate Fisder (Federazione Italiana Sport paralimpici degli intellettivi relazionali). Il Gruppo Sportivo VV.F. Prato "Alessandro Bacci" ringrazia l'Ufficio per le Attività Sportive del DIP. VV.F., il Comando Provinciale di Prato e tutti gli atleti intervenuti per l'ottima riuscita della manifestazione