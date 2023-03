Campionato regionale "Silver" Santi e Manente, due primi posti

Proprio nei giorni scorsi si è svolta la prima prova regionale del campionato di ginnastica ritmica maschile "silver". Una gara andata in scena a Livorno, che ha visto gareggiare i migliori giovani ginnasti della Toscana. Fra loro c’erano anche gli atleti dell’Arcobaleno. Due i titoli regionali agguantati dagli agonisti pratesi, a rimarcare la qualità delle prestazioni evidenziate in gara: Cosimo Santi è salito sul gradino più alto del podio nella categoria "LA A1", mentre il compagno di squadra Lorenzo Manente ha colto il medesimo risultato fra gli "LC A3". Cosimo Fabbri ha invece sfiorato la medaglia di bronzo: al suo esordio nella categoria "LC A2", si è piazzato in terza posizione. Alla trasferta livornese ha infine preso parte con buoni riscontri anche Brando Brogi. Il gruppo allenato da Damiano Martinelli, Costanza Carlesi e Patrizia Fratini ha quindi ripreso gli allenamenti in vista delle prossime uscite, con l’obiettivo di continuare a crescere a suon di buoni piazzamenti.

g. f.