Campionato Giovanissimi Trionfa il Poggio a Caiano

E’ il Poggio a Caiano a trionfare nel campionato Giovanissimi regionali. Dopo un testa a testa entusiasmante col Coiano Santa Lucia Prato Social Club, alla fine i medicei si sono imposti 2-1 nello spareggio, conquistando in un solo colpo il campionato Elite per l’anno prossimo nella categoria Giovanissimi, e il girone di merito per gli Allievi B. Per fare capire l’equilibrio che tutto l’anno ha regnato fra le due compagini pratesi che hanno dominato in Toscana, basta dire che sono serviti i tempi supplementari per stabilire la squadra campione. E l’extra time è stata una vera beffa per il Csl Psc, che era andato subito in vantaggio nel primo tempo, per poi subire il pari quasi allo scadere della ripresa, quando il titolo sembrava a portata di mano. Poi nei supplementari la beffa bis per i biancazzurri, che perdono 2-1, sotto i colpi di Belli e Detti. Due marcature che fanno esplodere la gioia in casa medicea, dove nessuno a inizio stagione si sarebbe mai immaginato di potere vincere il torneo, visto che l’obiettivo era quello di una salvezza tranquilla. Questo il gruppo dei campioni: Mugnaini, Tinti, Parrini, Detti, Villoresi, Martini, Belli, Bruni A, Spinetti, Fallani, Fabbri, Tabani, Ravagli, Spasaro, Bruni N, Biancalani, Liguori, Giannitti.

Sdb