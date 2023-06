Campionati italiani: Minak conquista l’argento

Ad aprire la rassegna era arrivato subito un titolo italiano nel "duo misto", conquistato da Gabriele Minak e Ginevra Marchetti (foto, con Greta Franzè come riserva). E in un secondo momento è arrivata un’altra medaglia, insieme ad una serie di piazzamenti incoraggianti tanto per il presente quanto per il futuro. Di certo c’è che difficilmente la Futura dimenticherà gli ultimi campionati italiani di nuoto artistico che si sono chiusi pochi giorni fa a Riccione. Anche perché sul massimo palcoscenico nazionale (che vede partecipare i migliori e le migliori interpreti della disciplina) sono arrivate ben due medaglie per il gruppo guidato dal direttore tecnico Simona Ricotta e dalle allenatrici Fabiana Perillo, Bianca Vivirito e Camilla Giusto.

Detto della prima, la seconda è stata agguantata da Minak nel "solo", specialità nella quale ha ottenuto un argento laureandosi vice-campione italiano. E si è quindi confermato al top, dopo i buoni piazzamenti colti nelle scorse competizioni internazionali. Ottima anche la performance individuale di Marchetti, con la sincronetta montemurlese capace di piazzarsi quarta subito dopo le agoniste della Nazionale e dei Corpi Sportivi. I due, insieme a Franzè e alle compagne di squadra Caterina Bartolozzi, Laura Vittoria Castignani, Matilde Gori, Asia Collesano, Yassmin N’sairi, Margherita Tempestini ed Elena Videtta, si sono infine classificate ottave al termine dell’esercizio di squadra.

"Direi che abbiamo raggiunto risultati decisamente positivi – ha commentato il presidente della Futura, Roberto Di Carlo – sono davvero soddisfatto e orgoglioso di quanto fatto dai nostri atleti e dai nostri tecnici. Il nostro obiettivo era quello di confermarci ai vertici e ci siamo riusciti. Non possiamo non esserne felici. Resto dell’idea che la strada intrapresa sia quella giusta".