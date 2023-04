Callipo fa bene Arriva secondo nella capitale

Tc Bisenzio sugli scudi. Ottimo risultato quello ottenuto da Diego Callipo, secondo al torneo Under 14 inserito nel circuito NextGen che si è disputato allo Junior Tennis Palocco a Roma. In finale Callipo è stato sconfitto da Filippo Catalano (6-0, 6-4) dopo aver superato in semifinale, in un derby tutto pratese, il compagno del "Fabbricone", Cesare Tartoni. Passando alle giovani racchette del Tc Prato, magic moment per Matilde Liguori (classe 2009) che centra il secondo posto al torneo under 14 di Carmignano, perdendo in finale contro Irene Furini (4-6, 6-4, 4-10). Liguori nelle scorse settimane aveva però vinto due tornei consecutivi nel circuito Under 14, imponendosi prima al Tc Sesto, contro Elena Corsi (7-6, 6-3) e poi aggiudicandosi il torneo organizzato al Tc Pontedera superando in finale Emma Fabbriciani col punteggio di 6-3, 1-6, 10-7. Infine da segnalare che, sempre al Tc Bisenzio, il torneo singolare All Stars Tpra ha visto il trionfo di Matteo Ciampolini sull’atleta di casa Francesco Sabia, sconfitto 6-5, 6-4.