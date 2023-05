Calenzano campione Juniores E soffia il titolo al Comeana

Fa festa l’Athletic Calenzano nel campionato Juniores provinciale. I rossoblù fiorentini vincono il torneo imponendosi con due punti di vantaggio sulla Virtus Comeana, formazione che a lungo ha comandato la classifica, salvo cedere nello scontro diretto decisivo. Fondamentale per la conquista del titolo è stata la vittoria 2-1 al Galleni contro il Prato Nord. I padroni di casa hanno venduto cara la pelle, sapendo di mettere in difficoltà nel punteggio finale la capolista, che alla fine si è imposta con le marcature di Corsi e Guidolin. Il Calenzano vince il campionato con due punti in più sui medicei. Ancora una volta super la prestazione di bomber Marvataj, autore di un pokerissimo, seguito dalle reti di D’Amico e Di Blasi. Terza piazza per il Cf 2001 nonostante il ko 3-2 sul campo del Paperino San Giorgio, quarto il San Lorenzo Campi Giovani che rifila un 6-0 al Tavola. Gli altri risultati: Tobbiana-La Querce 5-3, Settimello-Atletico Esperia 1-0 e Chiesanuova-Galcianese 2-3.