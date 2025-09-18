Calcio, l'arbitro Alessio Berti di Prato debutta in Champions League

Prato, 18 settembre 2025 – Da Prato a Bruges, pronto a debuttare da assistente arbitrale in Champions League. E' la parabola di Alessio Berti, arbitro della sezione di Prato, che tra poche ore coronerà uno dei propri sogni. Il “fischietto” pratese farà infatti parte della terna arbitrale della partita tra Club Brugge e Monaco, valido per la prima giornata della Champions: arbitro Simone Sozza, Berti sarà assistente arbitrale insieme a Davide Imperiale.

Un lungo percorso, il suo, iniziato nel 2010, quando debuttò come arbitro. E non esente da aneddoti curiosi: dopo aver diretto le prime venti partite, decise di smettere e di tornare a giocare in quanto non del tutto entusiasta del ruolo di direttore di gara. Fu il fratello a convincerlo a ripensarci e a provare da assistente. Per un'ascesa che da quel momento in poi è diventata costante, portandolo con il tempo ad approdare in Serie A prima ed in Europa poi.

“Alessio ci riporta nella competizione regina dopo tanto tempo. Un esordio cercato e trovato – il messaggio di congratulazioni della sezione Aia di Prato – tutto il consiglio e la sezione fanno un grande in bocca al lupo”.

G.F.