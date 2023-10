Calcio: La Polisportiva Naldi vola a punteggio pieno, Paperino San Giorgio approfitta del Tobbiana in crisi

Una prima della classe che vuole già lanciarsi in fuga, tallonata però da altre tre contendenti. Questa la sintesi della terza giornata del campionato di Terza Categoria, chiusasi proprio ieri. Intanto, c’è già una capolista solitaria: si tratta della Polisportiva Naldi, che viaggia a punteggio pieno.

Gli uomini di coach Pulidori si sono aggiudicati lo scontro diretto con La Briglia Vaiano, violando il terreno di gioco dei vaianesi alla luce del 2-1 finale grazie a Bossahon e Compagnin (vanificando l’acuto di Magnelli).

I carmignanesi vogliono insomma prendere il largo, ma la Valbisenzio non ha la minima intenzione di mollare la presa. E con il 4-0 ottenuto a Poggio contro il BGV Soccer, i vaianesi di coach Antonio Imbriano restano in scia, pronti ad approfittare di un eventuale passo falso.

Pollice alzato anche per il Paperino San Giorgio, capace di violare il terreno di gioco di un Tobbiana ormai sempre più in crisi: una doppietta di Pappadà e un acuto di Parlavecchio hanno griffato il 3-0 finale. Melandri Degli Innocenti, Batistoni e Vianelli hanno certificato il 4-1 del Colonnata sull’Eureka.

Risalgono poi le quotazioni del Grignano: Fico, Castronuovo e Biondi hanno confezionato il 3-2 esterno con la quale la squadra del sindaco di Agliana ha superato il Montepiano. E anche il Carmignano può sorridere, considerando la doppietta di Tascini che ha certificato il 2-1 casalingo sul San Giusto. C’è poi La Libertà Viaccia, che ha annichilito la squadra riserve dell’Eurocalcio Firenze: è vero che si tratta di una vittoria non valida ai fini della classifica, ma il 4-1 finale garantisce comunque un’iniezione di autostima che può e deve essere sfruttata anche per i prossimi impegni. Las Vegas e Bacchereto si sono infine spartiti l’intera posta in palio, considerando l’1-1 conclusivo.

G.F.