Calcio Giovanissimi

Ultimo atto prima della Coppa Toscana o della Supercoppa regionale, per Poggio a Caiano e Coiano Santa Lucia Prato Social Club. Stamani alle 10.30 in campo neutro a Campi Bisenzio, si giocheranno la vittoria del girone D del campionato Giovanissimi regionali nello spareggio. Chi vince si guadagna l’accesso a Supercoppa ed Elite per la prossima stagione, l’altra disputerà la Coppa Toscana e con ogni probabilità sarà ripescata per l’Elite del 20232024. Inutile dire che entrambe vogliono vincere il titolo, dopo averlo accarezzato a lungo, dando vita a un testa a testa durato un’intera stagione, staccando nettamente ogni altra rivale. I medicei di mister Del Bianco arrivano allo spareggio col rammarico di avere sprecato cinque punti di vantaggio nell’ultimo mese, con annesso ko nello scontro diretto. I biancazzurri di mister Vannucci invece sognano un ultimo colpo di coda della stagione. Una volta sancito il vincitore del campionato regionale, poi entrambe le formazioni subentreranno in corsa nelle rispettive coppe che iniziano proprio questa mattina, e che le vedono fra le candidate alla vittoria toscana.