Calcio giovanile. Zenith inarrestabile. Poggio, un 4-4 show

Una vittoria che vale un’altra settimana al vertice della classifica. Continua la marcia della Zenith Prato in vetta alla graduatoria del campionato Giovanissimi regionali. I bluamaranto battono 3-0 al Chiavacci i cugini del Lanciotto Campi Bisenzio e salgono a quota 23 punti, tre in più di Floria e Settignanese rispettivamente vincenti nel weekend su Folgor Calenzano e Fortis Juventus. A trascinare la Zenith Prato sono state le marcature di D’Anna, Topi e Calistri, non lasciando così scampo agli ospiti. Da ricordare che i pratesi hanno disputato finora una partita in più rispetto alle seconde della classe. Chi invece crolla è il Maliseti Seano sconfitto 5-1 sul terreno di gioco del Rinascita Doccia. Decisiva la prestazione di Fantechi che addirittura realizza un poker che toglie ogni speranza ai lanieri di reagire e di riequilibrare i conti. L’altro gol dei sestesi porta marcatura di Medici, mentre per il Maliseti Seano il gol della bandiera è di Moretti. In classifica la truppa di via Caduti senza Croce è settima facendosi agguantare proprio dal Rinascita Doccia.

Passando ai Giovanissimi Elite, pareggio incredibile per 4-4 fra San Miniato e Poggio a Caiano. I medicei lottano per tutto il match e alla fine strappano un punto fondamentale per proseguire nella corsa verso la salvezza. Chi invece perde a sorpresa e rimette in corsa salvezza l’Arezzo Academy è il Coiano Santa Lucia Prato Social Club sconfitto 3-1 al Rossi dagli amaranto che così ottengono il primo successo stagionale. Ai biancazzurri non basta la rete di Bagala per evitare il ko, visto che gli ospiti colpiscono con Mori, Sandru e Steccato. Tornando al match del Poggio a Caiano le marcature medicee sono firmate da Bonacchi (doppietta), Vadala e Gaias. In classifica il Poggio è quartultimo a pari punti col Lido Camaiore.