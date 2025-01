Calcio a cinque Opes: finisce in partità il big match. Autofficina Salva e Diavoli dei Balcani, 12 gol

Finisce in parità lo scontro al vertice del campionato di calcio a 5, girone Castello dell’Imperatore, promosso dall’Opes Toscana Calcetto.

L’Autofficina Salva capolista impatta col risultato di 6-6 al cospetto della terza forza del gruppo, I Diavoli dei Balcani. Un risultato che alla fine premia la Casa del Popolo di Bacchereto che vince 3-1 contro il Chessea e accorcia sulla vetta.

Ma andiamo con ordine. Nel big match l’Autofficina Salva prova a centrare i tre punti con le marcature di Ceccarini, Lopes, Nunziati, Pascarito e con la doppietta di Sorisi. I Diavoli però rispondono con Gega, Qoku e con il poker di bomber Adem Mehdihoxha. In classifica la capolista sale a quota 25 punti, quattro in più rispetto alla Cdp Bacchereto e cinque di vantaggio proprio su I Diavoli dei Balcani. A proposito di Casa del Popolo, il successo arriva per merito delle realizzazioni di Compagnin, Lorenti e Norcini.

Scorrendo risultati e classifica, successo per il Manchester Figline Galceti, che si impone 5-2 sullo Sporting Spurs grazie alle doppiette di Gestri e Arcorio e al gol di Alfiero.

Per gli Spurs segnano Faulitano e Geron. Vittoria anche per l’Union Birrino, che supera i Red Phenomenal 4-2 con i gol di Bigiarini, Fratoni (doppietta) e Scuotto. Infine, netto 5-1 per i Black Devils contro il Lao Pan: vanno a segno Ballini (doppietta), Calisai, Cerretani e Coccaro, mentre il gol della bandiera per il Lao Pan è firmato da Morsiani.