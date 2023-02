Caggianese trascina la Zenith Superato l’ostacolo Lastrigiana

Lastrigiana

0

Zenith Prato

1

LASTRIGIANA: Fedele, Barzini, Bandini, Crini, Calonaci, Biondi, Ciotola, Ammannati, Bianchi, Manganiello, Corsi. A disp.: Giannini, Borgioli, Corradi, Marchetti, Pierattini, Terzani, Sarti, Valori . All.: Bartalucci.

ZENITH PRATO: Brunelli, Chiavacci, Gonfiantini, Braccesi, Parenti, Gori, Lunghi, Mari, Caggianese, Falteri, Safina. A disp.: Pellegrini, Ammendola N., Ammendola L., Buscema, Castiello, Diffini, Maiolino, Mitcul, Silva Reis. All.: Settesoldi.

Arbitro: Chisari di Livorno.

Reti: 64’ Caggianese.

Vince di misura la Zenith Prato che prosegue la sua corsa verso i play off del girone B di Eccellenza, superando 1-0 a domicilio la Lastrigiana e raggiungendo il quarto posto a quota 37 punti. Avvio di gara soporifero. Le due squadre si studiano nella prima frazione. Al 2’ il primo brivido per gli ospiti: Gonfiantini perde palla e libera Manganiello, che serve subito Bianchi per il destro alto sopra la traversa. All’8’ rispondono i bluamaranto con il bel tiro a girare di Falteri, respinto da Fedele. Al 13’ ancora avanti la Zenith Prato con Falteri che approfitta dell’uscita a vuoto dell’estremo difensore di casa, ma spara alto sopra la traversa. Le due squadre vanno al riposo con il risultato bloccato sullo 0-0. Nella ripresa si fa vedere nuovamente in avanti la Lastrigiana con una mischia furibonda al 53’, ma Ammannati dal cuore dell’area piccola calcia alle stelle. Al 59’ Castiello serve Caggianese e il suo tiro cross spaventa un po’ tutti in area di rigore locale, ma poi si perde sul fondo. Due minuti dopo lo stesso attaccante pratese si vede murare una bella conclusione da ottima posizione. La Zenith Prato insiste. E al 64’ trova il meritato vantaggio: cross di Gonfiantini, velo di Braccesi e Caggianese, ancora lui, di sinistro al volo insacca l’1-0 che poi deciderà il match. Al 66’lo scatenato attaccante ospite brucia il suo avversario diretto e spara un sinistro violento che sorvola abbondantemente la traversa. Un minuto dopo Manganiello suona la carica per la Lastrigiana e impegna Brunelli, bravo a rifugiarsi in angolo. La gara poi scorre via fino al 90’ senza ulteriori sussulti e la Zenith Prato porta a casa una vittoria fondamentale nella rincorsa ai play off.

Leonardo Montaleni