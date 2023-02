Caggianese e Falteri, doppio errore Ma la Zenith resta in zona play off

Zenith Prato

0

Porta Romana

0

ZENITH PRATO: Brunelli, Castiello, Gonfiantini, Gori, Parenti, Chiavacci, Lunghi, Mari, Falteri, Caggianese, Braccesi. A disp.: Pellegrini, Maiolino, Mitcul, Saccenti, Bagni, Diffini, Silva Reis, Rosi . All. Settesoldi.

PORTA ROMANA: Lombardini, Pinzauti, Bizzeti, Corsi, Manetti, Diabate, Di Vito, Mazzanti, Rachidi, Vanni, Gonzalez. A disp.: Cecconi E., Cateni, Bux, Mencarelli, Saponetto, Frijia, Lenti, Caschetto, Imparato. All. Carobbi.

Arbitro: Limonta di Lecco.

Note: 92’ espulso Gori.

Finisce a reti inviolate la sfida fra Zenith Prato e Porta Romana. Un punto a testa, malgrado la partita abbia offerto svariate emozioni e ben tre calci di rigore falliti. Con questo pareggio i bluamaranto si portano a quota 38 punti e conservano il quarto posto in classifica, in piena corsa per i play off del girone B di Eccellenza.

Avvio spumeggiante. Al 1’ ci prova subito Caggianese ma non centra lo specchio. Al 14’Corsi calcia a lato da buona posizione per il Porta Romana. Un minuto dopo Lunghi impegna Lombardini che non trattiene ma il tap-in di Braccesi viene murato dalla difesa ospite. Al 23’ l’estremo difensore fiorentino è provvidenziale nel fermare l’azione solitaria di Caggianese. Un paio di tentativi di Falteri disinnescati da Lombardini e poi al 4°’ è lo stesso attaccante di casa che semina il panico in area e si procura un penalty.

Dal dischetto, però, Caggianese si fa parare la conclusione e il primo tempo si chiude a reti inviolate. Nella ripresa ci prova subito Lunghi per la Zenith Prato al 57’, ma sfiora soltanto il palo. Al 60’ Falteri viene nuovamente atterrato in area e guadagna il secondo rigore di giornata. Stavolta è lui ad incaricarsi della battuta, ma ancora una volta Lombardini mantiene inviolata la sua porta. In pieno recupero Chiavacci Abbatte Rachidi e anche il Porta Romana guadagna un penalty. Dal dischetto batte Di Vito e segna, ma l’arbitro fa ribattere ed espelle Gori per doppio giallo. Ancora Di Vito calcia alto e vanifica il match point ospite.

L.M.