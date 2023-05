Bruni protagonista alla gara a Piombino

Sabato prossimo Piombino ospiterà la seconda tappa della Coppa Len, la kermesse di nuoto di fondo che vede annualmente al via i migliori atleti e le migliori atlete del mondo. Ci sarà anche Rachele Bruni, pronta a tornare in Italia dal Brasile. Tanto più che la trentatreenne di Comeana conserva ottimi ricordi del comune della provincia livornese, dove nel 2012 si laureò campionessa europea nella 5 km. Uno dei successi che all’epoca la lanciò nel "gotha" della disciplina. Ma Rachele resta una delle agoniste più affidabile e costanti del panorama internazionale, visto che il commissario tecnico della Nazionale l’ha convocata in vista della rassegna piombinese. Guardando più avanti, non è un mistero il fatto che nel suo mirino ci siano le Olimpiadi di Parigi 2024, l’eventuale terzo appuntamento olimpico per lei dopo Rio de Janeiro e Tokyo. Per concludere degnamente una carriera da prima della classe.