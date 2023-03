Bruni brilla con il Settebello Grande prova alla World Cup

"Ci siamo ritrovati dopo tanti mesi e abbiamo rotto il ghiaccio. Disputeremo tante partite in pochi giorni ma giocare per il Settebello è sempre un onore e la fatica si sentirà di meno". Parola di Lorenzo Bruni, impegnato in questi giorni con la Nazionale di pallanuoto nella World Cup che sta tenendosi a Zagabria, in Croazia. Un torneo che il pallanuotista pratese ha iniziato nel migliore dei modi: è infatti stato eletto "man of the match" tanto nella gara inaugurale contro il Giappone quanto nella seconda contro l’Ungheria. Due prestazioni-monstre che hanno garantito altrettanti successi al Settebello: l’atleta ventinovenne è andato in rete tre volte sia nel 13-7 finale con cui l’Italia ha battuto i giapponesi (dedicando oltretutto il successo all’ex-giocatore e dirigente Gianni Fedele, scomparso nei giorni scorsi) che nel 9-8 finale imposto agli ungheresi. E dopo la gara con i padroni di casa, i prossimi avversari saranno la Francia (domani) e gli Stati Uniti (martedì prossimo).

Giovanni Fiorentino