Bruni brilla con il Settebello Conquistata la "final six"

Si è segnalato come "man of the match" in due dei cinque incontri disputati con i compagni. E il suo apporto è sempre stato decisivo, per far sì che il Settebello chiudesse la rassegna a punteggio pieno. Lorenzo Bruni, insomma, conferma una volta di più di essere nel pieno della maturità agonistica: il pallanuotista pratese è andato in rete anche nell’ultima sfida, segnando una rete nel 16-10 finale imposto agli Stati Uniti pochi giorni fa dagli azzurri. E gli uomini del commissario tecnico Alessandro Campagna hanno così chiuso la World Cup di Spalato al comando del girone A, battendo in sequenza Giappone, Ungheria, Croazia e Francia (oltre agli statunitensi).

Un rendimento che ha garantito la qualificazione alle "final six" della nuova competizione che mette in palio due posti per i Mondiali del 2024, con la seconda fase della kermesse che dovrebbe prendere il via il prossimo giugno.

g. f.