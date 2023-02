Lo scorso mese si era chiuso con l’argento di Valentina Addorisio a Firenze, conquistato al termine della "Scalata al Convento" andata in scena a Firenze. E febbraio è quindi iniziato nel segno della continuità per la Podistica Medicea, visto che la prima competizione mensile ha portato in dote un bronzo. Lo ha conquistato nella sua categoria agonistica Fabio Marinelli, che ha chiuso in terza piazza la "Portofino Run". Una manifestazione di podismo svoltasi pochi giorni fa in Liguria, lungo un tracciato di dieci chilometri. E accanto a Marinelli, a comporre il "contingente poggese" c’erano anche Andrea Tronci (giunto ventiduesimo a livello assoluto) e Matteo Lenzi, che ha chiuso la kermesse in trentaquattresima posizione su oltre quattrocento concorrenti.