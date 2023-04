Brillano Morettoni e Guarducci Corallo: arriva un doppio oro

Medaglie e piazzamenti di vertice, colti nelle ultime competizioni di ginnastica ritmica. Momento sicuramente positivo per l’Asd Corallo, considerando i risultati delle ginnaste montemurlesi. Iniziando ad esempio dalla seconda prova regionale andata in archivio nei giorni scorsi a Santa Maria a Monte, che ha visto Matilde Morettoni salire sul gradino più alto del podio nella categoria "LB1 Allieve 3" (con la compagna di squadra Virginia Benelli piazzatasi terza). Medaglia d’oro anche per Bianca Guarducci fra le "LC1 Allieve 3", mentre Diletta Borselli si è piazzata seconda alla palla tra le "LC1 Allieve 1". Medaglie di bronzo, nella varie categorie agonistiche, anche per Virginia Benelli, Adele Oloferne, Sofia Micheloni, Arianna Cappellini, Sofia Rosadini e Monica Fontana. Alla kermesse hanno preso parte con buoni riscontri anche Sara Naselli, Chiara Tamburro, Margherita Bigagli, Matilde Cipolli e Chiara Giusti, mentre Sofia Gori ha debuttato in veste di allenatrice.