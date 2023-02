Brando: "Una vittoria che serviva" E la dedica ad una tifosa speciale

"C’era bisogno di questa vittoria, maturata anche nel modo giusto. Ora bisogna essere bravi a proseguire su questo cammino e a non farla diventare un fuoco di paglia". Così Lucio Brando, allenatore del Prato, al termine della partita contro il Fanfulla, vinta per 3-1 dai biancazzurri. Il tecnico ha dedicato la vittoria ad una tifosa che di recente è stata male. Per lei anche uno striscione di incoraggiamento e vicinanza degli ultras. "Siamo di nuovo partiti bene, ma non ci è riuscito di segnare, nonostante un buon predominio. Questo è un campo difficile sotto tanti punti di vista e non era facile trovare spazi. Abbiamo creato e nel primo tempo abbiamo anche dominato il campo, giocando spesso con un baricentro alto e senza concedere niente – insiste Brando –. Non ricordo situazioni avversarie pericolose. Poi abbiamo trovato il vantaggio e la partita è un po’ cambiata". E da consueto perfezionista, Brando non si tira indietro anche nell’analisi di ciò che non gli è piaciuto: "Mi dispiace molto per questo ennesimo gol su palla inattiva. Avevamo anche una formazione strutturata in difesa e prendere gol così centralmente mi ha molto infastidito, anche perché avevamo appena segnato il 2-0 su rigore e la partita si è di nuovo riaperta. Per fortuna è andata bene, ma è meglio evitare di prendere certi gol".

L.M.