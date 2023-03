Brando se la prende con Bertini "Ha mancato di rispetto a tutti"

"Sono molto arrabbiato. Sicuramente dopo il vantaggio che avevamo ottenuto questa era un’occasione da sfruttare meglio. La partita si era indirizzata come volevamo. Poi ci siamo fatti gol da soli e questo mi fa infuriare, al di là dell’errore tecnico". E’ visibilmente crucciato Lucio Brando, allenatore del Prato, dopo la partita persa in casa del Corticella. Al tecnico biancazzurro non è piaciuto l’atteggiamento in generale e in particolare di alcuni singoli giocatori: "Mi urta molto l’atteggiamento di qualcuno e la mancanza di rispetto di un ragazzo che abbiamo tentato di recuperare e che credo abbia mancato di rispetto al gruppo, alla città e a tutti quanti noi dello staff – spiega ancora Brando, e il riferimento è al portiere Bertini, sostituito ad inizio secondo tempo in maniera abbastanza inusuale –. Non abbiamo perso per colpa di un giocatore, ci mancherebbe. Dobbiamo tutti quanti assumerci le nostre responsabilità e non ha senso colpevolizzare un singolo". Sul ko hanno certamente influito le varie assenze, ma Brando non vuole scusanti: "Al di là delle tante assenze c’erano i presupposti per fare una buona partita. Non ci sono alibi da cercare. E’ un dato da considerare, che ci ha creato delle difficoltà, ma non è stato questo il problema. Non ci siamo fatti trovare pronti in questa sfida col Corticella. Non c’è altro da dire o da cercare".