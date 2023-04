Brando: "Prato, resettare e ripartire. Subito"

Obiettivo: rialzare subito la testa. Ed interrompere la striscia negativa per allontanarsi dalla zona play out del girone D di serie D. Nella partita valevole per la trentaquattresima giornata, il Prato sarà di scena al campo sportivo "Immergas" di Sorbolo (fischio di inizio oggi pomeriggio alle 15) dove affronterà i padroni di casa del Lentigione. Gli emiliani sono in 14esima posizione in classifica con 41 punti (uno in meno dei biancazzurri), raccolti grazie a 9 vittorie, 14 pareggi e 10 sconfitte. La squadra allenata dal tecnico Paolo Beretti, alla prima stagione sulla panchina del Lentigione ( terzo tecnico stagionale) ha realizzato 40 reti e ne ha subite 42. Una squadra costruita con ambizioni di vertice, che, invece, ha incontrato molte difficoltà che l’hanno costretta a rimanere invischiata nella lotta per evitare i play out. "Resettare e ripartire. Dopo le ultime due sconfitte dobbiamo affrontare la partita col Lentigione con il massimo della cattiveria possibile per portare a casa punti – commenta Lucio Brando, allenatore del Prato -. Il Lentigione nel 2023 non ha ancora perso e ha incassato pochissime reti. Concedono poco, giocano con il baricentro basso e sono molto difficili da superare. Siamo consapevoli del nostro momento di difficoltà. Sono momenti che succedono nel calcio, ma dobbiamo avere la forza di rimboccarci le maniche e trovare la voglia di fare la guerra su ogni campo. Dobbiamo essere più attenti e più bravi a leggere le varie situazioni, specie su un campo sintetico molto veloce".

Nel Prato saranno tantissime le assenze. Mancheranno sicuramente gli infortunati Colombini, Angeli, Bassano, Giuffrida e Mobilio, oltre allo squalificato Aprili. Solo in panchina Nicoli. Molto probabile che i biancazzurri scendano in campo con il consueto 3-4- 2-1. Fontanelli confermato in porta. In difesa il trio composto da Nizzoli, Cecchi e il rientrante Sciannamè. A centrocampo Cela, Del Rosso Soldani e, molto probabilmente, il giovane Bartolini. Dietro l’unica punta Diallo dovrebbero invece agire Trovade e Ciccone (tutti e tre non al meglio). Tornando al Lentigione, la squadra di Sorbolo ha un buon andamento nelle partite casalinghe, dove ha raccolto 6 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte. Meno brillanti le performance nelle gare in trasferta (in 17 partite disputate ha totalizzato 3 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte). In rosa spiccano il difensore Bertolotti, i centrocampisti Lattarulo e Rossi, il capocannoniere della squadra Formato (14 gol stagionali). La partita sarà arbitrata da Antonio Pio Pascuccio di Ariano Irpino, coadiuvato dai due assistenti Nicolas Prestini di Pavia e Matteo Franzoni di Lovere.

L. M.