Brando: "Prato, chiudere la pratica salvezza"

Un derby da vincere per non avere più pensieri in ottica salvezza. Oggi pomeriggio alle 15, nella partita valida per la trentasettesima giornata del campionato di serie D girone D, il Prato affronterà allo stadio Lungobisenzio, l’Aglianese. La formazione nerovedere attualmente è attesta all’ottavo posto della classifica con 49 punti (uno in più della squadra biancazzurra) frutto di 12 vittorie, 13 pareggi e 11 sconfitte. La squadra allenata dal tecnico Francesco Baiano ( già confermato ufficialmente anche per la prossima stagione) rappresenta una delle rivelazioni del campionato: l’Aglianese costruita dall’esperto direttore generale Nicola Del Grosso ha disputato un girone d’andata da vera protagonista, accusando un calo fisiologico nel girone di ritorno, che l’ha fatta scivolare fuori dalla zona play off. Una squadra giovane e piena di giocatori in cerca di rilancio (diversi pescati anche in Eccellenza) che ha saputo centrare in scioltezza la salvezza. I neroverdi hanno realizzato 50 reti e ne hanno subite 44.

"Veniamo da alcuni risultati positivi, ma la squadra è rimasta concentrata e ha grande voglia di vincere nell’ultima partita casalinga e nel penultimo derby della stagione – commenta Lucio Brando, allenatore biancazzurro, alla vigilia del match -. Il momento di grandissima difficoltà a livello di organico è alle spalle. Mancano pochi punti alla matematica salvezza e vogliamo chiudere la pratica già dal match contro l’Aglianese. Non sarà facile, lo sappiamo, ma giocheremo per vincere senza fare troppi calcoli".

Assenti sicuri nelle fila laniere Angeli, Campaner, Nizzoli e Soldani. Non al top Diallo, che dovrebbe partire dalla panchina. Nel consueto 3-4-2-1 del Prato Falsettini sarà ancora schierato a difendere i pali; Aprili, Colombini e Bassano saranno i tre difensori; a centrocampo invece Cela e Nicoli sulle due fasce, con Trovade e Del Rosso al centro. In avanti Petronelli e Mobilio agiranno inizialmente dietro all’unica punta Frugoli, con Renzi e Diallo pronti a subentrare a gara in corso. Tornando all’Aglianese, nelle ultime due partite la formazione neroverde è stata sconfitta per due volte, prima sul campo della Bagnolese, successivamente in casa con il Mezzolara sempre con il minimo scarto 0-1. Nella rosa a disposizione del tecnico Baiano, da segnalare la presenza dell’esperto portiere Spurio, del giovane difensore Prati ex Fiorentina e dell’ex Baggiani. A centrocampo giostra l’ex Zenith, Perugi, con gli esperti Remedi e Torrini e l’ex di turno Pardera. In attacco, oltre al capocannoniere della squadra Mariani (9 reti), occhio all’esperto Pantano e all’ex Salsomanaggiore De Sagastizabal (4 reti). Il derby sarà arbitrato da Alessio Amadei di Terni, coadiuvato dai due assistenti Jacopo Vagnetti di Perugia e Alessio Proietti di Terni.

L. M.