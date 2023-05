Brando: "La sagra degli errori Il futuro? Parlerò con la società"

"Più che una partita di calcio è stata la sagra degli errori. Una gara anomala. Ci abbiamo messo tanto del nostro per renderla brutta e spiacevole dal punto di vista del risultato, contro un avversario che aveva molte più motivazioni". Chiude con una sconfitta la sua stagione da allenatore del Prato Lucio Brando, che poi parla anche del suo futuro in biancazzurro: "Ancora non ho parlato con la società. Eravamo concentrati su questo finale di stagione e sul lato sportivo. Nei prossimi giorni ci incontreremo per parlare di futuro. E’ stata sicuramente un’annata difficile, resa complicata dai tanti infortuni che ci hanno reso molto difficile trovare certi automatismi nei vari reparti. La squadra, però, ha sempre espresso una sua identità di gioco e ha alternato momenti molto positivi a momenti molto negativi, nei risultati, ma le prestazioni non sono mai mancate". E’ chiaro che rimane il rammarico, messi da parte i 6 punti lasciati per strada per vicende extra campo, per una posizione finale che non rispecchia le aspettative iniziali: "Non possiamo essere soddisfatti di questa salvezza. Ma non abbiamo mai avuto tutta la rosa per due partite di seguito".