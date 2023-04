Brando: "Il momento più negativo Ma ci salveremo, ne sono certo"

"E’ il momento più negativo della mia gestione, ma proprio adesso voglio dire che questa squadra si salverà, farà buone cose da qui alla fine del campionato e avrà un futuro roseo. Nel mondo del calcio ci sono anche questi momenti e bisogna saper vincere e saper perdere allo stesso tempo, senza perdere mai l’equilibrio". E’ visibilmente amareggiato, ma anche un po’ preoccupato Lucio Brando, allenatore del Prato, dopo la terza sconfitta consecutiva incassata stavolta sul campo del Lentigione. Il tecnico, però, vuole guardare con ottimismo alle ultime partite che ci saranno dopo la sosta di Pasqua e conferma la sua fiducia nella squadra. "La sosta ci aiuterà a staccare da tutta questa negatività. Abbiamo bisogno di tornare a fare le cose che sappiamo fare. Mi auguro che scatti qualcosa – insiste Brando - . Stanno succedendo cose che non ho mai visto in 24 anni che alleno. Abbiamo avuto tanti episodi per riuscire potenzialmente almeno a pareggiare, ma in questo momento non ci sta girando niente a favore. Abbiamo finito la partita ancora una volta con una linea difensiva improvvisata, per colpa di altri infortuni. Siamo sempre a rincorrere e ad inventare, incontriamo avversari forti e paghiamo dazio. Ma c’è da stare zitti e lavorare"", chiude il tecnico Brando.