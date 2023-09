Brando, c’è la stangata del giudice sportivo. L’allenatore squalificato quattro giornate

Quattro giornate di squalifica a Lucio Brando. Tre giornate di tribuna forzata per Christian Casucci del Carpi. Il giudice sportivo, letto il referto del direttore di gara dopo la partita fra Carpi e Prato di domenica scorsa, ha usato la mano pesante in seguito alle scaramucce e all’accenno di rissa che è seguito al gol del 3-2 realizzato in pieno recupero, peraltro in maniera antisportiva, da Saporetti per i padroni di casa. Brando starà un mese lontano dalla panchina, si legge nel comunicato della giustizia sportiva, "per essere indebitamente entrato sul terreno di gioco, a gioco fermo, ed avere strattonato e insultato alcuni calciatori avversari". Casucci, invece, ha rimediato tre giornate di squalifica "per aver colpito un calciatore avversario con un pugno". Il risultato della partita, per il momento, però non è stato omologato visto il preannuncio di reclamo presentato dal Prato il giorno successivo alla partita. Non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale, da parte dei biancazzurri, sul ricorso vero e proprio, ma anche qualora il Prato abbia effettivamente deciso di procedere, risulta molto difficile immaginare che possa ottenere soddisfazione, ovvero punti in più degli 0 attuali in classifica o, addirittura, la ripetizione del match. Al massimo, ma non si capisce l’utilità della cosa per la società biancazzurra, la giustizia sportiva potrebbe considerare come antisportivo il comportamento di Saporetti e sanzionare il giocatore.

Siamo comunque nel campo delle ipotesi. La cosa certa è che, oltre alle squalifiche del giudice sportivo, il Prato procederà come da regolamento interno multando coloro che si sono resi protagonisti di questi comportamenti condannabili nel finale della partita di Carpi. La città intanto si chiede se Brando sarà o meno confermato in panchina, ma per il momento la sua posizione non sembra in bilico. Stasera, forse, ne sapremo di più alla presentazione ufficiale della società biancazzurra, che andrà in scena a partire dalle 19.45 al Lungobisenzio. Verranno presentati i dirigenti, tutto lo staff tecnico e tutte le formazioni iscritte ai vari campionati federali per questa stagione 2023-24. Per l’occasione saranno aperte la tribuna Biancalani e la curva ferrovia Matteo Ventisette, accessibili già dalle 19 a ingresso libero. Dalle 10 di stamattina (e fino alle 15.30 di domenica) è aperta intanto anche la prevendita dei biglietti per la prima partita casalinga del Prato, il 17 settembre contro il Ravenna.